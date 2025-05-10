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1 TL'lik Döner Ayran Kampanyası İzdihama Neden Oldu

Düzce'de açılışa özel 1 TL'lik tavuk döner ve ayran kampanyası büyük ilgi gördü, büfe önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 11:20, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 12:12
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1 TL'lik Döner Ayran Kampanyası İzdihama Neden Oldu

Düzce'de yeni açılan bir tavuk dönerci, açılışa özel düzenlediği kampanya ile dikkat çekti. Tavuk döner ve ayranı yalnızca 1 liradan satan büfenin önünde büyük bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar, bu uygun fiyatı duyar duymaz restoranın önünde yoğunluk oluşturdu ve kısa sürede izdiham yaşandı. İşletme sahibi, kampanyaya ilişkin olarak, "İnşallah ilerleyen zamanlarda yine yapacağız. Vatandaşlardan talep geldi, biz de yaptık" şeklinde konuştu. Yoğun ilgi nedeniyle döner yetiştirmekte zorlandıklarını belirten işletmeci, "Aslında daha tedarikli başladık. Öncesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama yine yetişmedi" ifadelerini kullandı.

Açılışa Özel Kampanya Detayları

  • Tavuk döner ve ayran 1 TL'den satıldı.
  • Büfe önünde yoğun kalabalık oluştu.
  • Bazı vatandaşlar poşetleri doldurarak mekandan ayrıldı.

Vatandaşların Görüşleri

Döner ve ayran almayı başaran vatandaşlar, "Ucuzdu aldık. Alması biraz zor oluyor ama başardık. 1 TL çok ucuzdu" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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