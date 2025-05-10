Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu 'nda görevli özel eğitim öğretmeni B.N.T. 'nin, otizmli öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, öğretmenin bazı öğrencilere tokat attığı anlar yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net