Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkiinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.
Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin paylaşımında, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.