Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes sağlandı

Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes ilan edildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ""Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın TAM VE HEMEN ATEŞKES konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın geçen ay Keşmir'de meydana gelen militan saldırısına yanıt olarak 6 Mayıs günü Pakistan'a saldırı düzenlemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim artmıştı.