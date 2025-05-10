Oğuzhan Koç'tan Spotify'a Yerli Sanatçı Tepkisi

Oğuzhan Koç, Spotify'ın içerik politikaları ve yerli sanatçılara ilgisizliği nedeniyle sosyal medyada sert bir tepki gösterdi. Koç, "Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz" ifadelerini kullanarak onlarca sanatçıyı gönderisine etiketledi ve "Bizi de sevecek misin artık?" diye sordu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda sanatçıdan destek aldı. Özellikle algoritmaların yerli müzisyenleri geri plana attığı ve listelerin sanatçılar açısından adil hazırlanmadığı yönündeki eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Spotify Türkiye'ye Tepkiler Artıyor

Oğuzhan Koç, sosyal medya platformu X üzerinden Spotify Türkiye'yi etiketleyerek sitem dolu bir mesaj yayımladı:

"Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk. Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar. Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!"

Koç'un paylaşımı sonrası, algoritmaların yerli müzisyenleri geri plana attığı ve listelerin adil hazırlanmadığı eleştirileri tekrar gündeme taşındı.

Sanatçıların Dijital Platformlardaki Sorunları

Oğuzhan Koç, dijital müzik platformlarında yer bulmaya çalışan sanatçıların yaşadığı belirsizliğe şu sözlerle dikkat çekti:

"Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin), nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de destekleyin."

Koç dışında da birçok sanatçı, algoritmaların işleyişinden ve platformlarla doğrudan iletişim kuramamaktan uzun süredir şikayet ediyor.

Bakanlık Eleştirisi ve Temsilcilik Sorunu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, platformun Türkiye'de halen bir temsilcilik açmamasını ve içeriklerinde sansasyonel ögelere öncelik verilmesini eleştirdi. Spotify'ın içerik politikaları son dönemde yalnızca sanatçıların değil, bazı kamu yetkililerinin de gündeminde yer alıyor.