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Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 40 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 20:00, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 22:27
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Beylikdüzü Haramidere'de metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaralanan yolculara kaza yerinde müdahale edildi

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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