Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerbirliği için Tebrik Mesajı

Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm @kirmizikara camiasını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2fNsuyjRNS

"Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm camiasını canıgönülden tebrik ediyorum".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

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