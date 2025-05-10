Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerbirliği için Tebrik Mesajı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 19:23, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 19:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm camiasını canıgönülden tebrik ediyorum".
Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm @kirmizikara camiasını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2fNsuyjRNSRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2025