Ankaragücü 2.Lige Düştü

MKE Ankaragücü, son hafta maçında galip gelmesine rağmen 2. Lig'e düştü. Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda küme düşen 4. ve son takım oldu. Üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (eski adıyla 3. Lig) düştü. Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda geride kalan MKE Ankaragücü; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.

MKE Ankaragücü'nün Küme Düşme Süreci

Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan topladı.

yönetiminde son 3 haftada topladı. Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda geride kaldı.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.

Tarihte İkinci Kez 2. Lig'e Düşüş

Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düşmüştü. Büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda da aynı üzüntüyü yaşamıştı.

Üst Üste İkinci Kez Küme Düşme

MKE Ankaragücü, üst üste iki sezon küme düşmekten kurtulamadı. Geçen sezon da Süper Lig'den düşen takım, bu sezon 1. Lig'de aynı sonu yaşadı.

Taraftarın Büyük Üzüntüsü

MKE Ankaragücü taraftarı maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Manisa FK'nin, Central Hospital Ümraniyespor karşısında attığı golden sonra Eryaman Stadı büyük bir sessizliğe büründü. Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi.