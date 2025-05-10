4 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 45 parça halinde toplam 1 kilo 197 gram metamfetamin, 5 parça halinde 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 16 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücüsü, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.