AFAD'ın Myanmar'a Uzanan Şefkat Eli: Yardımlar Yola Çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, devletimizin ve milletimizin merhamet ve şefkat elinin dünyanın dört bir yanına ulaştırılmaya devam edildiği vurgulandı. Mağdur ve mazlumların yanında olma kararlılığı bir kez daha ifade edildi.

Myanmar'daki Depremzedelere Yardım Ulaştırıldı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere yardım ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, insanlık için sınırların ötesinde olunduğu vurgulandı.

Gönderilen Yardım Malzemeleri

Gıda

İlaç

Çadır

Taşınabilir ocak

AFAD tarafından, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Nepido Büyükelçiliği ile işbirliği ve koordinasyon içinde tedarik edilen temel yaşam malzemelerinden oluşan insani yardım malzemeleri, ülkemizin geçmiş olsun dilekleriyle birlikte bölgeye ulaştırıldı. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için ise sınırlarımızın ötesindeyiz.



