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Galatasaray zorlu deplasmanda 3 puanı rahat aldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 21:40, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 22:16
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Galatasaray zorlu deplasmanda 3 puanı rahat aldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

Galatasaray, Trabzonspor'a yenilmiyor

Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da oynadığı maçta 2-1 yenilen Aslan, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi. Cimbom bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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