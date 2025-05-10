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Okan Buruk: Seneye İnşallah Dördüncüsü Olur

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'u 2-0 yendikleri maç sonrasında konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 23:24, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 23:27
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Okan Buruk: Seneye İnşallah Dördüncüsü Olur

Süper Lig'de lider Galatasaray, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'a konuşan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar ilk 10 dakikaydı. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz toplar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar."

Ocak-Şubat aylarında çok sıkıntılar yaşadık. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardu. Kupadaki Fenerbahçe maçından sonra bu tersine döndü. Galatasaray takımı mayıs ayı yaklaştığında daha motive olur. Taraftarımızla birlikte mayıs motivasyonunu yakaladık. Önce Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Devamında ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Teknik adam olarak bunu başarmak istiyorum. Bu sene üçüncüsü seneye inşallah dördüncüsü olur."

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