Türk Deniz Kuvvetleri Tarihi Başarıya İmza Attı

Milli teknolojilerin etkin biçimde test edildiği tatbikatta kaydedilen bu başarı, savunma sanayinde ulaşılan teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla geliştirilen ATMACA'nın sahadaki performansı tam not aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta görev alan tüm personeli tebrik ederken, yerli sistemlerin etkinliğinin bir kez daha sahada kanıtlandığını vurguladı.