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Arazi toplulaştırmasında rekor!

Arazi toplulaştırma projeleriyle Türkiye tarımında devrim yaşanıyor! Arazi toplulaştırmasıyla tarımda yıllık 47 milyar lira kazanç ve 380 milyon litre yakıt tasarrufu sağlandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:33, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 07:37
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Arazi toplulaştırmasında rekor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplulaştırma yapılan toplam arazi miktarının 7,59 milyon hektara, bu alanlardaki ekonomik kazanımın ise yıllık yaklaşık 47 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Yumaklı, arazi toplulaştırma projelerinin tarımda tasarruf sağladığına dikkat çekerek, büyüyen parsellerle birlikte girdi maliyetlerinin azaldığını ve üretimin arttığını belirtti. Tarım teknikleri ile sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığını, her parselin yola ve kanala kavuştuğunu, işletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin azaldığını ve yakıt tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Arazi Toplulaştırmasının Ekonomik ve Çevresel Katkıları

Türkiye Gazetesi'nden C.Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Bakan Yumaklı, arazi toplulaştırması çalışmalarıyla hektar başına 50 litre yakıt tasarrufu sağlandığına işaret ederek, 2024 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplulaştırma yapılan toplam alan miktarının 7,59 milyon hektar olduğunu belirtti. Yıllık tasarruf edilen yakıt miktarının 380 milyon litreye, bu tasarruftan kaynaklanan karbon emisyonu azaltımının ise yıllık 5,84 milyon tona ulaştığını değerlendirdiklerini söyledi.

Arazi Değerinde Artış ve Gelecek Hedefleri

Toplulaştırma ile arazi değerinin yaklaşık iki kat arttığına dikkat çeken Yumaklı, ülkemizdeki tarım alanlarının 14,3 milyon hektarının arazi toplulaştırması yapmaya uygun olduğunu belirtti. 2024 yılı sonu itibarıyla tapu tescil işlemleri tamamlanan 7,59 milyon hektarlık alanda ekonomik kazanımın yıllık yaklaşık 47 milyar liraya ulaştığını vurguladı. Ayrıca, 2 milyon hektar alanı kapsayan 204 adet arazi toplulaştırma projesinde çalışmaların devam ettiğini ve 2028 yılı sonuna kadar 10 milyon hektar alana ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

  • Toplulaştırma yapılan toplam arazi: 7,59 milyon hektar
  • Yıllık ekonomik kazanım: 47 milyar lira
  • Hektar başına yakıt tasarrufu: 50 litre
  • Yıllık toplam yakıt tasarrufu: 380 milyon litre
  • Karbon emisyonu azaltımı: 5,84 milyon ton/yıl
  • Arazi toplulaştırmasına uygun toplam alan: 14,3 milyon hektar
  • Tapu tescil işlemleri tamamlanan alan: 7,59 milyon hektar
  • Sürdürülen proje sayısı: 204 adet (2 milyon hektar)
  • 2028 hedefi: 10 milyon hektar alana ulaşmak


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