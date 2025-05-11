Kılıçdaroğlu: 'Birleşme zamanı, Silahlar sussun!'

Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: 'Birleşme zamanı, Silahlar sussun!'

Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nde yayınladığı mesajda PKK'nın koşulsuz silah bırakmasının tarihi bir adım olacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 07:57, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 07:59
Yazdır
Kılıçdaroğlu: 'Birleşme zamanı, Silahlar sussun!'

Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ülkemizin birliğine ve toplumsal barışa vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin olarak,

"Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü Mesajı


Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakarca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine, dirliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü; hangi kökenden olursa olsun tüm annelerin yüreğini dağlamıştır. Bu nedenle, terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi; Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz üniter yapısının korunması, toplumumuzun kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihi bir adım olacaktır. Türkiye, sadece kendi sınırları içinde değil; Kıbrıs'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a, Kafkasya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sözü olan, duruşu olan ve geleceği inşa etme kapasitesine sahip bir ülkedir. Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber