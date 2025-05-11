Kılıçdaroğlu: 'Birleşme zamanı, Silahlar sussun!'

Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ülkemizin birliğine ve toplumsal barışa vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin olarak,

"Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü Mesajı





Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakarca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine, dirliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü; hangi kökenden olursa olsun tüm annelerin yüreğini dağlamıştır. Bu nedenle, terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi; Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz üniter yapısının korunması, toplumumuzun kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihi bir adım olacaktır. Türkiye, sadece kendi sınırları içinde değil; Kıbrıs'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a, Kafkasya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sözü olan, duruşu olan ve geleceği inşa etme kapasitesine sahip bir ülkedir. Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır."



