Terörsüz Türkiye için tasfiye nasıl olacak?

Terör örgütü PKK'nın beklenen "kongre"sini toplamasının ardından Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçildi. 1978'de Diyarbakır'ın Fis köyünde kurulan PKK, 47 yıl sonra silah bırakma noktasına getirildi. 7 aydır devam eden Terörsüz Türkiye girişimleri sonucunda örgüt, 3 aşamada tamamlanacak olan tasfiye sürecine girecek. Tasfiye süreci, örgütün fesih kararını resmen duyurmasından sonra başlayacak. Tasfiye süreci; takip, raporlama ve teslim olma aşamalarından oluşacak.

Silah Teslimi Yakın Takipte

İlk etapta, PKK elindeki silahları devredecek. Örgüte ve bağlı kollarına ait tüm silah ve mühimmat, Irak ve Suriye'de belirlenen merkezlere teslim edilecek. Buradaki silah ve mühimmat sayısı, istihbarat raporlarıyla elde edilen verilerle karşılaştırılacak. Bu aşamada, örgütün attığı her adım takip edilerek raporlanacak. Raporlar günlük, haftalık ve aylık olarak tutulacak. Gerekli mercilerde mukayese edilecek ve karşılaştırmalarda bir tutarsızlık, örgütün yerine getirmediği bir adım tespit edilirse anında uyarıda bulunulacak.

Teröristlere Ne Olacak?

Silahların teslimini PKK unsurlarının dağdan inmesi izleyecek.

Suç işleyen ve devlete mukavemet gösteren unsurlar yargı karşısına çıkarılacak.

Örgütün silahlı kanadı dışındaki yan unsurlarını yönetenler ve silahlı eyleme katılmamış olanlar üçüncü ülkelere gönderilecek.

Örgütün tepesinde yer alan KCK Konseyi'ni oluşturanlar ise hayatlarını devlet gözetiminde, devletin belirlediği üçüncü bir ülkede sürdürecek.

Avrupa'daki Mal Varlıkları Dağıtılacak

PKK'nın Avrupa'daki şebekesi de dağıtılacak. Bu arada da silahlı suça karışan unsurların devlete teslim edilmesi sağlanacak. Örgütün silahlı olmayan kanadında faaliyet gösteren unsurları uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçlara bulaşmadılar ise üçüncü bir ülkede yaşamlarını sürdürebilecek. Örgütün Avrupa'daki yapılanmasına ait mal varlıkları ise dağıtılacak.



