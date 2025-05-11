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Türkiye'de 5 çocuktan 1'i yeme bozukluğu yaşıyor

Türk Pediatri Kurumu'nun Kıbrıs'taki kongresinde, çocuklarda beslenme bozukluğu ve obezite oranlarındaki artış endişe yarattı. 2 binden fazla çocuk doktorunun katıldığı kongrede, batı tipi beslenme ve dijital yaşamın çocuk sağlığı üzerindeki tehlikeleri masaya yatırıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 08:15, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 08:17
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Türkiye'de 5 çocuktan 1'i yeme bozukluğu yaşıyor

Türk Pediatri Kurumu'nun 60. kongresi Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. "Pediatri'nin Değişen ve Zorlaşan Yüzü" temasıyla düzenlenen kongrede, 2 binden fazla çocuk doktoru bir araya gelerek çocuk sağlığına ilişkin güncel sorunları ele aldı. Açılış konuşmasını yapan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk gelişiminde ilk 5 yılın kritik olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarda entelektüel gelişimin sağlanması, bağışıklık sisteminin gelişmesi ve tüm organların sağlıklı gelişimi açısından ilk 5 yaşta beslenme çok önemli. Ancak Türkiye'de beslenme bozukluğunun yüzde 16'lara çıktığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

Batı Tipi Beslenme ve Hareketsizlik

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise, "Türkiye'de her 5 çocuktan biri yeme bozukluğu yaşıyor. Bunun içinde obezite oranı yüzde 10-15 arasında ki bu da ABD'deki çocuklarla aynı düzeyde" dedi. Beşer, Avrupa ve ABD'ye benzer şekilde batı tipi beslenmenin ülkemizde obeziteyi artırdığını vurguladı.

Dijital Yaşamın Etkileri ve İklim Krizi

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat da, dijital yaşamın çocuklarda yarattığı duruş bozuklukları, obezite, fiziksel ve ruhsal problemleri de masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, iklim krizinin çocuk sağlığı üzerindeki etkisinin de gündemde olduğunu ifade etti.

  • Hava kirliliğinin artmasıyla birlikte çocuklarda astım ve gribal enfeksiyonlarda artış yaşanıyor.
  • İlk etapta basit ateşli hastalık gibi görünen bazı vakaların genetik geçişli ve kronik olabileceği uyarısı yapıldı.


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