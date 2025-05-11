Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmekte olup, bu durumun görüş mesafesinde azalmaya, hava kalitesinin düşmesine ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtilmektedir.

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği, batı ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği öngörülmektedir. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecektir.

Bölgelere Göre Hava Durumu (11 Mayıs Pazar)

Marmara Bölgesi

Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevreleri: Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir: 22°C, parçalı ve çok bulutlu.

22°C, parçalı ve çok bulutlu. Edirne: 23°C, parçalı bulutlu.

23°C, parçalı bulutlu. İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

20°C, parçalı ve çok bulutlu. Kırklareli: 21°C, parçalı bulutlu.

Ege Bölgesi

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri: Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar: 23°C, parçalı ve çok bulutlu.

23°C, parçalı ve çok bulutlu. Denizli: 29°C, parçalı ve çok bulutlu.

29°C, parçalı ve çok bulutlu. İzmir: 28°C, parçalı bulutlu.

28°C, parçalı bulutlu. Muğla: 27°C, parçalı bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana ve Isparta çevreleri: Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

31°C, parçalı ve çok bulutlu. Antalya: 26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu.

26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu. Burdur: 26°C, parçalı ve çok bulutlu.

26°C, parçalı ve çok bulutlu. Hatay: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç): Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

20°C, parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.

19°C, parçalı ve çok bulutlu. Konya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu.

29°C, parçalı ve çok bulutlu. Nevşehir: 25°C, parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde: Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bolu: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

16°C, parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.

18°C, parçalı ve çok bulutlu. Sinop: 14°C, parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

14°C, parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Zonguldak: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde: Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.

21°C, parçalı ve çok bulutlu. Artvin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu.

24°C, parçalı ve çok bulutlu. Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

15°C, parçalı ve çok bulutlu. Trabzon: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde: Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Özellikle Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Özellikle Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

20°C, parçalı ve çok bulutlu. Kars: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

20°C, parçalı ve çok bulutlu. Malatya: 30°C, parçalı ve çok bulutlu.

30°C, parçalı ve çok bulutlu. Van: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin doğu kesimleri: Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batıda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batıda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Diyarbakır: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

31°C, parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

31°C, parçalı ve çok bulutlu. Mardin: 29°C, parçalı ve çok bulutlu.

29°C, parçalı ve çok bulutlu. Siirt: 31°C, parçalı ve çok bulutlu.

Dikkat edilmesi gerekenler arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklar bulunmaktadır. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri önemlidir.