Sağlıksız oyuncak piyasadan toplatılıyor! Aileler dikkat

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir oyuncağın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürünlerin Tespiti ve Toplatılması

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde, bazı ürünlerin güvenli olmadığı belirlendi.

Sağlıksız olduğu tespit edilen oyuncak için yasaklama ve toplatma kararı verildi.

Güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol etmeli.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden güncel duyuruları takip etmeleri önerilir.



