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Bilinçsiz estetik işlemler sağlığınızı tehdit ediyor!

Estetik işlemler sadece güzellik için değil, cilt sağlığı için de önemli. Ancak yanlış ellerde yapılan uygulamalar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 09:44, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 09:46
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Bilinçsiz estetik işlemler sağlığınızı tehdit ediyor!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde yapılan estetik işlemlerin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguladı.

Estetik işlemler yalnızca hacim verici veya şekil değiştirici uygulamalar olmayıp, cildi besleyen, daha sağlıklı ve genç görünüm sağlayan birçok işlemi de kapsamaktadır. Ancak uygulamaların yapıldığı ortamın steril olması ve işlemi gerçekleştiren kişinin uzmanlığı büyük önem taşır.

Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Sağlıklı bir şekilde güzelleşmek ve cilt sağlığını korumak için işlemlerin mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerekmektedir. Özellikle genç yaşta yapılan müdahalelere karşı ebeveynler ve gençler dikkatli olmalıdır.

Estetik İşlemler ve Sağlık

Dr. Aptoula, estetik işlemlerin yalnızca görüntü değişimi amacıyla değil, cilt sağlığını korumak ve eksiklikleri tamamlamak için yapılması gerektiğini belirtti. Cildi besleyen, kollajen artıran ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlayan işlemlerle hastalarda çok iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak uygulamanın yapıldığı ortam ve işlemi gerçekleştiren kişinin uzmanlığı büyük önem taşır.

Merdiven Altı Uygulamaların Riskleri

  • Botoks ve dolgu işlemlerinin kontrolsüz ortamlarda yapılması ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
  • Yanlış uygulamalar sonucunda görme bozuklukları, yüzde asimetriler, dolgularda kaymalar ve enfeksiyonlar gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
  • En tehlikeli durumlardan biri, dolgu maddesinin damar içine enjekte edilmesiyle dokunun ölmesidir. Bu durumda doku kaybı yaşanabilir ve bazen müdahale ile bile tam olarak düzeltilemeyebilir.

Gençlerde Estetik İşlemler

Dr. Aptoula, 18 yaş altındaki bireylerde estetik müdahaleleri kesinlikle önermemektedir. 14-15 yaşındaki çocuklarda dudak dolgusu veya yüz dolgusu gibi işlemlerin yapılmasının büyük risk taşıdığını vurgulamıştır.

Sosyal Medyanın Etkisi

Sosyal medyada paylaşılan estetik uygulama sonuçlarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Dr. Aptoula, bir başkasında iyi sonuç veren bir işlemin herkes için uygun olmayabileceğini belirtmiştir. Tedaviler kişiye, cilt yapısına ve yüz şekline özgü olarak planlanmalıdır.

Sağlıklı ve Güvenli Estetik İçin Öneriler

  • İşlemler mutlaka hastane gibi steril ortamlarda yapılmalıdır.
  • Dermatolog veya plastik cerrah gibi uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır.
  • Uygulama sırasında aşırı ağrı hissedilirse veya işlem sonrası endişe verici bir durum yaşanırsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır.
  • Gecikmeler komplikasyonları ağırlaştırabilir.


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