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Beşiktaş'ta ikinci Serdal Adalı dönemi

Beşiktaş Kulübünün mevcut başkanı Serdal Adalı, olağan genel kurulda yarıştığı Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 18:27, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 20:51
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Beşiktaş'ta ikinci Serdal Adalı dönemi

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre aidatını yatıran 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 kişinin oy kullandığı açıklandı.

Serdal Adalı 4 bin 648, Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Beşiktaş'ta 2024 yılında Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla kulüp başkanlığına aday olan Serdal Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalı, kulübün bugün yapılan olağan genel kurulunda ise ikinci kez başkanlığa seçildi.

Rakibi karşısında 30 sandığın tamamında daha fazla oy alan Serdal Adalı'nın ikinci başkanlık dönemi, Mayıs 2028'e kadar devam edecek.

Adalı, 13 bin 158 kişinin katıldığı bir önceki kongrede, 8 bin 901 oyla Hüseyin Yücel'e üstünlük sağlayarak olağanüstü seçimle göreve gelmişti.

Ayrıca yapılan kongrede, siyah-beyazlı kulübün kurullarının yönetimleri de belli oldu. Denetleme kurulunu Gökhan Tiryaki, disiplin kurulunu Devrim Alparslan, seçme ve sicil kurulunu Sefa Bağcı'nın başkanlığını yaptığı listeler kazandı.

- Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

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