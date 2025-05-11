8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde Orhan E. (37), kullandığı hafif ticari araçla bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, aracı takibe aldı.

Megafonlu uyarı ve "dur" ihtarına rağmen Orhan E., aracıyla Erzurum-Aşkale Karayolu'nda kaçışını sürdürdü. Takip sırasında polis aracı, önünde ilerleyen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.

Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yaklaşık yarım saat süren takibin ardından Aşkale Uygulama Noktası'nda silah doğrultularak durdurulabildi. Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2,87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, kullandığı araç ise otoparka çekildi.

Orhan E.'nin Suç Geçmişi ve Ehliyet Durumu