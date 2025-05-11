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Nisan ayının en sıcak ve en soğuk illeri belli oldu

Meteoroloji verilerine göre, nisan ayında bazı bölgelerde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı, bazı yerlerde ise mevsim normallerinin altına düştü. Türkiye'de nisanda, en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,3 dereceyle Kayseri Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 35,2 dereceyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 17:11, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 17:13
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Nisan ayının en sıcak ve en soğuk illeri belli oldu

Türkiye genelinde nisan ayı sıcaklıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgelere göre farklılık göstermiştir. Ortalama sıcaklıklar, bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında, bazı bölgelerde ise üzerinde ölçülmüştür.

1991-2020 yılları arasında Türkiye genelinde nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak kaydedilirken, bu yıl 12,1 derece ile normalin 0,2 derece altında gerçekleşmiştir.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,3 derece ile Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 35,2 derece ile Ceylanpınar'da tespit edilmiştir.

Bölgelere Göre Sıcaklıklar

Marmara Bölgesi

  • Ortalama sıcaklık 11,5 derece olarak ölçülmüştür. Kumköy ve Sarıyer çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşmiştir. En düşük sıcaklık sıfırın altında 2,7 derece ile Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile yine Balıkesir'de kaydedilmiştir.

Ege Bölgesi

  • Sıcaklıklar bölgenin tamamında 13,8 derece ile mevsim normalleri civarında tespit edilmiştir. En düşük sıcaklık sıfırın altında 5,6 derece ile Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 32,8 derece ile Nazilli'de ölçülmüştür.

Akdeniz Bölgesi

  • Ortalama sıcaklık 15,4 derece olarak kaydedilmiştir. Demre çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşmiştir. En düşük sıcaklık sıfırın altında 13,2 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 34,2 derece ile Osmaniye'de kayıtlara geçmiştir.

İç Anadolu Bölgesi

  • Sıcaklıklar ortalama 9,8 derece ile mevsim normalleri civarında ölçülmüştür. En düşük sıcaklık sıfırın altında 14,4 derece ile Zara'da, en yüksek sıcaklık ise 28,5 derece ile Eskişehir'de tespit edilmiştir.

Karadeniz Bölgesi

  • Nisan ayı sıcaklık ortalaması 10,1 derece olarak belirlenmiştir. Zonguldak, İnebolu, Cide ve Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise normaller civarında yaşanmıştır. En düşük sıcaklık sıfırın altında 8,6 derece ile Şebinkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 29,2 derece ile Nallıhan'da kaydedilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Ortalama sıcaklık 9,5 derece olarak ölçülmüştür. Van çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşmiştir. En düşük sıcaklık sıfırın altında 16,3 derece ile Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 28,1 derece ile Malatya'da gerçekleşmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Ortalama sıcaklık geçen ay 16,1 derece olarak ölçülmüştür. Cizre ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında ölçülmüştür. En düşük sıcaklık 0,2 derece ile Gaziantep'te, en yüksek sıcaklık ise 35,2 derece ile Ceylanpınar'da tespit edilmiştir.


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