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Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

Özgür Özel, Anneler Günü mesajında annelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, birlikte daha güvenli ve huzurlu bir Türkiye inşa edebileceğimizi vurguladı. Ekrem Başkan'ın özlem duyduğu Havva Anne, cezaevindeki arkadaşların anneleri ve şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelere özel mesajlar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 14:28, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 14:29
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Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında annelerin ağlamadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkenin birlikte inşa edilebileceğini vurguladı. Bir çocuğun geleceği için direnen her annenin, ülkenin kaderini değiştirebileceğini belirten Özel, annelerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Özellikle cezaevindeki arkadaşların anneleri, şehit anneleri ve Ekrem Başkan'ın özlem duyduğu Havva Anne gibi isimleri anarak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Özgür Özel'in Anneler Günü Mesajı

  • "Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz."
  • Ekrem Başkan'ın özlem duyduğu Havva Anne, cezaevindeki arkadaşların anneleri ve şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.

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