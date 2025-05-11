Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerektiğini belirtti. Tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi. Antalya'da Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan 5 yıldızlı 2 otelin tesislerinde konaklayan müşterilerinin denize ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sit alanı içerisinde bulunan falezlerde açtığı gizli tünellerle ilgili inceleme başlatıldı.

Falezlerde Açılan Tüneller ve İnceleme Süreci

Prof. Dr. Nihat Dipova'nın, iki 5 yıldızlı otelin, tesislerden falezlere tünel yaparak sahile ulaşım sağladığını açıklamasının ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı. Tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez mühürlenerek kapatıldığı, belediyenin konuyla ilgili bölgede gerekli incelemeleri yapacağı bildirildi.

Tünellerin Ortaya Çıkışı ve Tepkiler

Tünellerin yıllardır birçok kesim tarafından bilindiğini ancak otellerde konaklayan misafirler tarafından görüntülerin internette paylaşılmasının ardından ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nihat Dipova, "Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması için merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörler de hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından masum değildir. Bu tünel konusu Antalya'da birçok kişi biliyor ama asıl görüntülerin ortaya çıkması otel misafirlerinin görüntüler çekip bunu internette paylaşmaları sonucu oldu. Tüm ayrıntıları ve detayları ile Antalyalılar bunu görmüş oldu" dedi.

Falezlerin Önemi ve Tartışılması Gereken Konular

Falezlerin Antalya'nın simgelerinden biri olduğunu ve konunun tüm kesimler tarafından tartışılması gerektiğini vurgulayan Dipova, "Bunun tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir? Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak bu özgürlüğümüzü yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Falezlerin Doğal Yapısı ve Riskler

Falezlerin yapılaşma nedeniyle de ciddi risk altında olduğuna değinen Prof. Dr. Nihat Dipova, "Her inşaat doğal yapıda bir değişime sebep olur. Bir yere bir asansör veya tünel yapmak istiyorsanız, o yapınızı ilk önce güvenliğe almak lazım. Bunun için beton dökülüp çelik yapı yapılması gerekir. Bunlar da bir miktar zarar vererek doğal yapıyı bozar. Daha önemlisi görsel olarak biz falezlerin önünü, doğal yapıyı örtmüş oluruz. Falezlerin güzelliği doğal proseslerinde gizlidir. Birçok kırıklar, kaya kopmaları, mağaralar vardır. Bunların hepsi aslında Antalya falezlerinde bu doğal güzelliğini kazandıran doğal proseslerdir. Bunları göçme tehlikesi olarak da görmemek lazım. Göçme tehlikesi aslında biz falezlere fazla yaklaştığımız için bize etkileri anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Jeolojik Miras Olarak Kesinlikle Korunmalı"

Falezlerin özellikle kış aylarında sert dalgalara ve fırtınalara maruz kaldığını söyleyen Dipova, "Yaptığımız mühendislik yapılarının dalga ve fırtınaya açık bir kıyıda kendinin de göçme riski var. Bir fırtına döneminde Antalya'da dalgaların falezleri aştığını biliyoruz. Hatta bu kıyıdaki yapıların bir kısmında hasarlar da gerçekleşti. Bu insan sağlığına doğrudan zarar verebilecek konular. Yani birbirini etkileyen, tetikleyen bir sorunlar zinciri haline geliyor. Masa başında bunların tartışılması gerekiyor. Antalya Falezleri eskiden sit alanı diye bilinen şu anda kesin korunacak hassas alan olarak koruma altına alınmış bir alan olarak biliniyor. Ancak bunun istisnaları da var. Bazı bölgeler hiç alınmamış, bazı bölgeler sonradan kapsam dışına çıkarılmış. Bütün falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerekiyor. Üzerinde yaşayan bir habitat da var. Bu bölgenin en büyük mağara sürüsü biraz ilerimizde bir mağarada yaşıyor. Üzerindeki kuşlar, bitkiler bunları da hesaba kattığımızda orada çok önemli bir habitat var" dedi.



