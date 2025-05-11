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Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki çeken hareket

Çeşitli ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sadece yayaların girebildiği Balıklıgöl'ü makam aracıyla gezdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 16:22, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 16:31
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Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki çeken hareket

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı. Aracıyla Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

Ziyaretçiler hassasiyet gösteriyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi. Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.

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