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Servis aracı kaldırımda çiçek satanlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 17:21, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 19:49
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Ayazma Caddesi'nde O.K. (67) idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde Mesut Kılıç'ın (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan servis aracının sürücüsü O.K. ile kaldırımda bulunan Ayşegül E. (52), Elif Ö. (44) ve 9 yaşındaki Hasan Çınar Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaza sebebiyle caddede yoğunlaşan trafik akışı, servis aracının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, servis aracının kaldırımda bulunanlara çarpması yer alıyor.

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