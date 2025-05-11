81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bu program kapsamında, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceği, böylece kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağı vurgulandı.

Programın Detayları

Süreç, İl Sağlık Müdürlükleri, ilgili kamu kurumları, Kızılay , Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek.

, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek. 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak hedefleniyor.

tarihleri arasında hedefleniyor. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturulacak ve sağlıklı yaşam kültürü yaygınlaştırılacak.

Sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamaları gerçekleştirilecek.

Hedeflenen Sonuçlar

"Hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum" hedefiyle çalışmalar devam edecek.



