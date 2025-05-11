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Anneler Günü'nde yürek yakan kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın öldü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan Tofaş otomobilin takla attığı kazada 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kocası ve oğlu ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 20:11, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 20:13
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Anneler Günü'nde yürek yakan kaza: Hurdaya dönen otomobildeki kadın öldü

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu B. idaresindeki 71 ADE 195 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile kocası Ü.B. (30) ve 4 yaşındaki çocuğu E.N.A. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Duygu B., tüm müdahalelere rağmen Anneler Günü'nde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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