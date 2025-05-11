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Milli Savunma Bakanlığından 'Bayraktar TB3' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3'ün Keşan'dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu gemisine iniş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 20:48, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 20:53
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Milli Savunma Bakanlığından 'Bayraktar TB3' paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, "Denizlerdeki gücümüze güç katan Bayraktar TB3, Keşan'dan havalanarak Dalaman açıklarındaki TCG Anadolu'ya başarılı bir intikal gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Bayraktar TB3'ün Keşan'dan kalkışı ve TCG Anadolu'ya indiği görüntülerin yer aldığı video, Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

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