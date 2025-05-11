Üç Çocuk Annesi Korucudan Vatan Nöbeti!

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan üç çocuk annesi güvenlik korucusu Nazan Gülce, vatan savunmasında güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele yürütüyor.

Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü açıktan okuyan Gülce, 4 yıl önce güvenlik korucusu olmaya karar verdi. Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığınca verilen zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan Gülce, huzur ve güvenliğin sağlanması için zor şartlarda görev yapan Mehmetçik ile omuz omuza görevlere çıkmaya başladı.

Bir yandan ev işlerini yapan, 3 çocuğuyla ilgilenen Gülce, diğer yandan da gururla taşıdığı üniformasıyla vatan nöbeti tutuyor ve düzenlenen faaliyetlere katılıyor. 42 yaşındaki Gülce'ye silah arkadaşları, pasta ve karanfillerle Anneler Günü sürprizi yaptı. Görev başındayken yapılan sürpriz karşısında şaşıran ve duygulu anlar yaşayan Gülce, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Bu Görevi Yapmak Gurur Verici

Gülce, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapmanın büyük bir gurur olduğunu belirtti. Verilen her görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Gülce, "Bir kadın, bir anne olarak bu görevi yapmak gurur verici. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen terör ve her türlü yasa dışı olayla mücadele ediyoruz. Mesleğimi, üniformamı, vatanımı çok seviyorum. Hem annelik yapmak hem de vatanı savunmak menfaatsiz bir sevgi." dedi.

Mesleğin Zorlukları ve Annelik

Her mesleğin kendine özgü zorluklarının olduğunu vurgulayan Gülce, şunları kaydetti:



