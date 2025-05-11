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Meteoroloji Uyardı: Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle doğu bölgelerde dikkatli olunmalı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 23:06, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 23:08
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Meteoroloji Uyardı: Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Geliyor!

Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların kuvveti batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacak. Yağışların 1 hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gün boyunca kuvvetli yağışlar görülecek.

Sıcaklıklar ve Bölgesel Hava Durumu

Çelik, şu anda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde 1-2 derece daha düşeceğini, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinde olacağını belirtti.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

  • Ankara: Bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Salı ve çarşamba günü başkentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da bu hafta en yüksek sıcaklık 20 derece olacak.
  • İstanbul: Havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacak.
  • İzmir: Gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 26-27 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.


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