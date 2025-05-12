12 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay 157. Kuruluş Yıl Dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta, "Ebe ve Hemşireler Günü Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/11.30)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ciro, inşaat maliyet ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.(Ankara)
2- Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Dünya Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla sona erecek.
(Kayseri/20.00)
3- Nesine 2. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor'u ağırlayacak.
(Trabzon/15.00)
5- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun medya günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00)