Otomotiv Sektöründe Üretim Azaldı, İç Pazar Satışları Arttı

Ekonomiyi soğutma politikalarının etkisiyle otomotiv sanayisinde üretim düşüşü yaşanıyor. Bu yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adede geriledi. Özellikle ağır ticari araç grubunda daralma dikkat çekici boyutlara ulaştı ve üretim yüzde 25 oranında azaldı. Otomobil üretimi de yüzde 2 düşüşle 295 bin 377 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 475 bin 212 adede ulaştı.

Üretimdeki Düşüş ve Kapasite Kullanımı

Yılın ilk dört ayında ticari araç grubunda üretim yüzde 3, ağır ticari araçta yüzde 25, hafif ticari araçta ise yüzde 1 geriledi. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak kaydedildi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise şu şekilde:

Hafif araçlar: yüzde 67

yüzde 67 Kamyon grubu: yüzde 49

yüzde 49 Otobüs-midibüs grubu: yüzde 60

yüzde 60 Traktör: yüzde 44

Pazarda Büyüme ve Satış Rakamları

İç pazarda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu yılın ilk dört ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 395 bin 25 adet seviyesine ulaştı. Otomobil pazarı yüzde 5 artışla 309 bin 204 adede yükseldi. Ticari araç pazarında ise toplamda yüzde 6, ağır ticari araçta yüzde 12, hafif ticari araçta ise yüzde 5 gerileme yaşandı. Yerli araç payı otomobil satışlarında yüzde 31, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

İhracat Performansı

Yılın ilk dört ayında otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 333 bin 351 adet oldu. Otomobil ihracatı yüzde 6 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 41 azalarak 3 bin 422 adede geriledi. Toplam otomotiv sanayi ihracatı, sektörel ihracat sıralamasında %17'lik payla ilk sırada yer aldı. İlk dört ayda toplam otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.