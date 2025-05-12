İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
Yeni infaz düzenlemesiyle 5 yıl ve altı cezası olan mahkumlara denetimli serbestlik ve evde infaz gibi haklar geliyor. 55-60 bin kişi yararlanacak.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 07:41, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 07:42
Meclis tatile girmeden önce çıkarılması planlanan infaz düzenlemesi, daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş olanların da bu düzenlemeden yararlanmasını sağlayacak. 5 yıl ve daha az cezası olanları kapsayacak tekliften 55-60 bin mahkumun yararlanması bekleniyor. Bu düzenleme, cezaevlerinde bulunan birçok kişinin tahliye olmasına veya cezalarının hafifletilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca, infaz düzenlemesinin Meclis'te son şekli verilerek tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.
İnfaz Düzenlemesinin Detayları
- Külliye'deki çalışmaların ardından salı günü Meclis'te son şekli verilecek infaz düzenlemesinin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor.
- AK Parti Grubu, düzenlemeyi muhalefetin görüşlerine sunarak önerilerini isteyecek.
- 10. Yargı Paketi'nden ayrı gelmesine karar verilen 20-25 maddelik infaz düzenlemesinde 31 Temmuz 2023'ten önce cezaevine girenlerin yararlandığı denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor.
- Düzenleme ile daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş olanların düzenlemeden yararlanmaları sağlanacak.
- 5 yıl ve daha az cezası olanları kapsayacak tekliften 55-60 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.
Denetimli Serbestlik ve Diğer Değişiklikler
- Mükerrer suçlarda da değişikliğe gidilerek suçun tamamı yerine 4/3 uygulanacak ve şartlı tahliye yolu açılacak.
- Çocuklu anneler ve cezaevi koşullarında hayatını sürdüremeyecek hastalar için de "evde infaz" düzenlemesinin teklifte yer alması bekleniyor.
- Düzenleme ile denetimli serbestlik sürelerinin de değişmesi bekleniyor.
- AK Parti kaynakları, takvim sıkışıklığı nedeniyle Yargı Paketi'nin Ekim ayına kalabileceğini, infaz ile ilgili düzenlemeyi ise Meclis tatile girmeden yasalaştırmayı planladıklarını bildirdiler.