İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar

Meclis tatile girmeden önce çıkarılması planlanan infaz düzenlemesi, daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş olanların da bu düzenlemeden yararlanmasını sağlayacak. 5 yıl ve daha az cezası olanları kapsayacak tekliften 55-60 bin mahkumun yararlanması bekleniyor. Bu düzenleme, cezaevlerinde bulunan birçok kişinin tahliye olmasına veya cezalarının hafifletilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca, infaz düzenlemesinin Meclis'te son şekli verilerek tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.

İnfaz Düzenlemesinin Detayları

Külliye'deki çalışmaların ardından salı günü Meclis'te son şekli verilecek infaz düzenlemesinin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor.

ardından salı günü Meclis'te son şekli verilecek infaz düzenlemesinin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. AK Parti Grubu , düzenlemeyi muhalefetin görüşlerine sunarak önerilerini isteyecek.

, düzenlemeyi muhalefetin görüşlerine sunarak önerilerini isteyecek. 10. Yargı Paketi'nden ayrı gelmesine karar verilen 20-25 maddelik infaz düzenlemesinde 31 Temmuz 2023'ten önce cezaevine girenlerin yararlandığı denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor.

ayrı gelmesine karar verilen 20-25 maddelik infaz düzenlemesinde yararlandığı denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Düzenleme ile daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş olanların düzenlemeden yararlanmaları sağlanacak.

5 yıl ve daha az cezası olanları kapsayacak tekliften 55-60 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.

Denetimli Serbestlik ve Diğer Değişiklikler