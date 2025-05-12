Adana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı
Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Araçta yapılan incelemede kaçak olduğu belirlenen iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 08:49, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 08:50
Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelendikleri kamyonu Pozantı Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta yapılan incelemede kaçak olduğu belirlenen iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.