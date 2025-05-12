Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri

Ev kadınlarına emeklilik hakkı için ekim ayında düğmeye basılıyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek olan ev kadınları, prim ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilecek. En az 15 yıl yapılacak prim ödemelerinde devlet desteği de olacak. Bu düzenleme, aktif sigortası veya sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarını ilgilendiriyor. Proje üzerinde Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Aile, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıkları çalışıyor. 2028 yılında başlaması planlanan bu sistemde, primlerin üçte birini devlet ödeyecek ve bu destek asgari ücretle sınırlı olacak. Yüksek prim ödeyenler ise daha yüksek maaş alabilecek.

Kimler Yararlanabilecek?

Sigortalılık sebebiyle aylık almayan kişiler

18 yaşını doldurmuş olanlar

Sosyal sigorta güvencesi olmayanlar

Zorunlu olarak sigorta yaptırmasını gerektiren işlerde çalışmayanlar

Gelir vergisine muaf olduğunu gösterir belgeye sahip olan ev hanımları

Mevcut Durum ve Yeni Düzenlemeler

Ev kadınları şu anda da prim ödeyerek sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olabiliyor. Prim miktarını kadınlar belirliyor ve 9 bin gün prim ödemesi ile 58 yaşını doldurma şartı aranıyor. Prim ödeme aralığı ise en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile en fazla brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si arasında değişiyor. Ne kadar yüksek prim ödenirse, emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor.

Doğum İzni ve Kreş Desteği

Çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi de gündemde. Doğum öncesi 12 hafta, doğum sonrası 12 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta doğum izni verilmesi planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği sağlanacak ve çalışma saatlerinin azaltılması gibi esnek uygulamalar değerlendiriliyor.

Doğum Yardımı ve Destekler

İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonrası çocuklar için aylık 5.000 TL

Destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek ve ödemeler annelerin hesaplarına yatırılacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor ve başvuru sayısı 359 bin 457'ye ulaştı.

Yeni Evleneceklere Emlakçı Desteği

Aile yılında yeni evleneceklere bir müjde de emlakçılardan geldi. Resmi nikah belgelerini ibraz eden çiftlerden ev kiralamada hizmet komisyonu alınmayacak. Bu uygulamanın 100 bin kişiyi kapsaması halinde, yeni evlenecek çiftlere ortalama 2.5 milyar TL'lik katkı sağlanmış olacak.