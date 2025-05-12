PKK Fesih Kararını Açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.

Bu çağrının ardından PKK kongresini dün topladığını duyurdu.

İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında henüz net açıklama yok.

Yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylendi.

FESİH KARARI AÇIKLANDI

PKK, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni gerçekleştirdiğini duyurdu. PKK açıklamasında, 12'nci Kongre'nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı belirtilerek, kongrenin sonuçları ve alınan kararlara dair geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Sonuç Bildirgesi Açıklandı

PKK, 12. Kongre'nin sonuç bildirgesini açıkladı. Sonuç bildirgesinde, "Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar ve sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi.

Kongreye Katılım ve Alınan Kararlar

Kongre, çatışmaların devam ettiği, havadan ve karadan saldırıların sürdüğü, alanlar üzerindeki kuşatma ve KDP ambargosunun devam ettiği zorlu koşullara rağmen güvenlikli bir şekilde gerçekleştirildi.

devam ettiği zorlu koşullara rağmen güvenlikli bir şekilde gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı olarak yapıldı.

Toplamda 232 delege katılım sağladı.

katılım sağladı. PKK 12. Kongresi, tarihi kararlar aldı.

"PKK Çalışmaları Sonlandırıldı"

Bildirgede, "PKK'nın Olağanüstü 12. Kongresi, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini ve bu yönüyle PKK'nın tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Peki terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek?

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti.

Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında.

Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

Bir başka nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler.

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.

AHMET TÜRK'Ü ARADI

Gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde de yer alan DEM Partili Ahmet Türk'ü telefonla aradı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Türk, "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum." dedi.

Süreçte en büyük rolün Bahçeli'ye ait olduğunu da belirten Türk, "Çağrı yapması önemli bir riskti ama Türkiye'nin geleceği için bu riski aldı. Aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına önemli bir katkı sundu." diye konuştu.

CELAL ADAN: KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Sürece ilişkin MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan da sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun." denildi.