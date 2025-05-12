Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü

Konya'da özel eğitim meslek okulunda yaşanan üzücü bir olayda, down sendromlu E.Y. (19) isimli öğrenci, yemek masasından kalkmak istemediği için iddiaya göre bir öğretmen tarafından sandalyesi altından çekilerek yere düşürüldü. E.Y., dakikalarca yerde tek başına kaldı ve bu anlar yemekhanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz Şubat ayında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan özel eğitim meslek okulunda meydana geldi. 11. sınıf öğrencisi olan E.Y., yemeğini bitirmediği için masadan kalkmak istemedi. Bunun üzerine bir öğretmen, E.Y.'nin sandalyesini çekerek yere düşmesine sebep oldu.

Olayın Gelişimi

Yemekhaneye gelen mutfak görevlisi, E.Y. 'yi dersin başladığı konusunda uyardı.

'yi dersin başladığı konusunda uyardı. E.Y., yemeğinin bitmediğini belirterek masadan kalkmak istemedi.

Bir öğretmen, E.Y.'nin sandalyesini altından çekerek yere düşürdü.

Öğretmen, E.Y.'yi yerden kaldırmak için kolundan çekti fakat başarılı olamayınca çocuğu yerde bırakıp yemekhaneden ayrıldı.

E.Y., dakikalarca yerde oturduktan sonra kendi başına kalkıp sınıfına gitti.

Olayın Sonrası

Eve gelen oğlunun kolundaki izleri fark eden anne F.Y. (40), polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı, yemekhanede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.