Adana Merkezli 23 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen silahları organize suç örgütlerine satmaya hazırlanan çeteye yönelik önemli bir adım atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda deşifre etti. Çetenin, bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen silahları organize suç örgütlerine satacağı tespit edildi. Savcılığın 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından polis, Adana merkezli 23 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

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