İnşaat Maliyet Endeksi Martta Yüzde 23,23 Arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 23,23 artış kaydetmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeksin detaylarında hem malzeme hem de işçilik maliyetlerinde önemli artışlar gözlemlenmiştir. Mart ayında malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 oranında yükselmiştir. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi ise yüzde 31,72 artış göstermiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 23,6 oranında yükselmiştir. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 artmıştır. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,77 oranında yükselmiştir.

Bina Dışı Yapılar İçin İnşaat Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 22,05 artış göstermiştir.