Bakan Işıkhan'dan Sosyal Güvenlik Haftası Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, her bir vatandaşın emeğinin ve yarınlarının güvencesi olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. Bu yaklaşım, sosyal güvenliğin toplumun refahı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Sosyal Güvenlik Haftası Mesajı

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sisteminin mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, sosyal güvenlik alanında gayretle çalışan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun."

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Önemi

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların geleceğini güvence altına alırken, toplumsal dayanışmanın da en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu kurumun sunduğu hizmetler sayesinde, toplumun tüm kesimleri sosyal güvenlik şemsiyesi altında korunuyor ve destekleniyor.