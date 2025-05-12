Kapıkule Sınır Kapısı'nda 49 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, toplamda 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi ve olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklandı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir minibüsü şüphe üzerine x-ray taramasına sevk etti. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Yapılan detaylı kontrollerde narkotik dedektör köpeği "Jeff", araçta taşınan mobilya televizyon ünitesine tepki verdi.

Mobilyalarda yapılan fiziki aramada, vida yerlerinden sökülen bölümlerde gizlenmiş 23 alüminyum folyoya sarılı paket bulundu. Bu paketlerde toplamda 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan minibüs sürücüsü şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonun Detayları

49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirildi. 23 alüminyum folyoya sarılı paket bulundu.

bulundu. Narkotik dedektör köpeği "Jeff" önemli rol oynadı.

önemli rol oynadı. 1 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Güvenlik Önlemleri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede güvenlik güçlerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. X-ray taraması ve narkotik köpeklerinin kullanılması, sınır kapılarında güvenliği artırıyor.