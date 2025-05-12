ABD ve Çin anlaşmaya vardı, altın düştü

İki ülke karşılıklı tarife indirimini açıkladı. Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün boyunca %125'ten %10'a indirdi. ABD ise Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için %145'ten %30'a indirdi.

Ticaret Gerilimini Azaltacak Kritik Adım

ABD ile Çin, aralarındaki ticaret gerilimini azaltacak kritik bir adım attı. İsviçre'de iki gün süren yoğun görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, taraflar karşılıklı olarak uyguladıkları yüksek gümrük vergilerinin büyük kısmını askıya almayı kabul etti.

Tarife İndirimlerinin Detayları

Çin , ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün boyunca %125'ten %10'a indirdi.

, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini boyunca indirdi. ABD , Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için %145'ten %30'a indirdi.

, Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini için indirdi. ABD'nin fentanil ve benzeri ürünlerle ilgili ek vergi uygulamaları yürürlükte kalacak.

Ekonomik ve Ticari İlişkilerde Yeni Dönem

Ortak açıklamada, tarafların ekonomik ve ticari ilişkileri düzenli biçimde ele almak üzere kalıcı bir diyalog mekanizması kuracağı belirtildi. Bu yeni yapı, uzun süredir süren ticaret savaşını yumuşatmayı ve karşılıklı ekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

Ticaret Savaşının Etkileri

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde uygulamaya konulan agresif vergi politikaları, iki ülke arasında ticareti büyük ölçüde sekteye uğratmış; bu da ABD'de enflasyonist baskılara, Çin'de ise ihracata dayalı büyüme modelinin zorlanmasına yol açmıştı.

Gümrük anlaşması sonrasında altın geriledi

Yapılan anlaşma sonrasında altının ons fiyattı dolar olarak 3 bin 226 dolara geriledi. Buna bağlı olarak da gram altın 4 bin 30 seviyelerine çekildi.