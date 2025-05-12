Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 38,76 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 17:13, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,7440
|38,7450
|38,7630
|38,7640
|Avro
|43,7060
|43,7070
|43,1590
|43,1600
|Sterlin
|51,5600
|51,5600
|51,2100
|51,2200
|İsviçre frangı
|46,7600
|46,7700
|46,0400
|46,0500
|ANKARA
|ABD doları
|38,7140
|38,7940
|38,7330
|38,8130
|Avro
|43,6660
|43,7460
|43,1190
|43,1990
|Sterlin
|51,5000
|51,7100
|51,1500
|51,3600