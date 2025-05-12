Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,7440 38,7450 38,7630 38,7640 Avro 43,7060 43,7070 43,1590 43,1600 Sterlin 51,5600 51,5600 51,2100 51,2200 İsviçre frangı 46,7600 46,7700 46,0400 46,0500 ANKARA ABD doları 38,7140 38,7940 38,7330 38,8130 Avro 43,6660 43,7460 43,1190 43,1990 Sterlin 51,5000 51,7100 51,1500 51,3600