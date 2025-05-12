PKK'nın Fesih Kararı Sonrası DEM Parti'den İlk Açıklama
PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti milletvekilleri açıklama yaptı. MYK toplantısı sonrası detaylı açıklama bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 10:59, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 11:01
PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından DEM Parti milletvekilleri açıklamalarda bulundu. DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, "Hayırlı olsun" dedi. Bu gelişme, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı ve parti yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti.
DEM Parti'den Açıklamalar
- DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
- DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli ise MYK Toplantısı öncesinde, "Kararlar geldi, şimdi MYK'ya giriyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında MYK'dan bir açıklama gelecek" dedi.
MYK Toplantısı Sonrası Beklenen Açıklama
DEM Parti yetkilileri, MYK Toplantısı sonrasında konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapılacağını belirtti. Gelişmelerin ardından parti yönetiminin alacağı kararlar ve yapacağı değerlendirmeler merakla bekleniyor.