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Sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçıranlardan ilginç istek

Sosyal medyada otomobil videolarıyla ünlenen H.T. isimli fenomenin kardeşi T.A.T. kaçırıldı. Fidye olarak dükkan isteyen şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 21:45, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 21:59
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Çektiği otomobil videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan H.T. isimli sosyal medya fenomeninin kardeşi kaçırıldı.

İstanbul'da yaşanan olay, sosyal medya fenomeninin babası M.T.'nin savcılığa yaptığı şikayetle ortaya çıktı.

M.T., oğlunun telefonundan kendisini arayan bir kişinin "Oğlun elimizde. Bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu al." dediğini söyleyerek yardım istedi.

Kaçırılan T.A.T.'nin sosyal medya üzerinde çektiği otomobil temalı videolarla 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen H.T.'nin kardeşi olduğu belirlendi.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda T.A.T.'nin kaçırıldığı anların bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde mağdurun aracını takip eden iki otomobilin, T.A.T.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdukları ve onu otomobillerine alarak uzaklaştıkları görüldü.

OPERASYON YAPILINCA FİDYEDEN VAZGEÇTİLER

Çalışmalarda yüzlerce saat güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri mağdurun götürüldüğü Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal'da tespit edilen adreslere peş peşe baskın yaptı.

Ancak baskınlar sırasında şüphelilerin kısa süre önce kaçırdıkları kişiyle birlikte adreslerden ayrıldıkları belirlendi.

Bu arada baba M.T.'yi arayan şüphelilerin, "Tapudan vazgeçtik. Sen şikayetini geri çek, oğlunu sana gönderelim." dedikleri de öğrenildi.

CEBİNE 2 BİN LİRA KOYUP SERBEST BIRAKTILAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin polisin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları cebine 2 bin lira taksi parası koydukları T.A.T.'yi Beykoz'da serbest bıraktıkları belirlendi.

Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T., "Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda 'biz bu işten vazgeçtik' deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar." dedi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olaya karışan S.T. (36), G.D. (49), A.Ö. (26), G.Ö. (49) gözaltına alındı.

Şüphelilerin poliste verdikleri ifadede kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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