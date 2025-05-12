Amasya'da 4.6 Şiddetindeki Deprem Bölgeyi Salladı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, yalnızca Amasya'da değil, aynı zamanda Samsun, Çorum ve çevre illerde de hissedildi. Depremin etkisi, bölgedeki birçok vatandaş tarafından yoğun şekilde algılandı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem, özellikle Samsun ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Depremin ardından vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Depremin Hissedildiği Bölgeler

Amasya

Samsun

Çorum

Çevre iller

Kandilli Rasathanesi'nin Açıklaması

Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu ve bölgedeki vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti.