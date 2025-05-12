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Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına gelindiğini vurguladı ve birlik mesajı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 12:38, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 12:58
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu belirtti. Bakan Tunç, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli duruşu sayesinde ülkemizin geleceği için önemli bir yol kat edildiğini ifade etti.

  • Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladının canı pahasına sürdürülen onurlu mücadeleye dikkat çekildi.
  • Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve liderlerin kararlı tutumu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin yolunu açtı.

Kahraman Şehitler ve Gaziler

Bakan Tunç, terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle andı. Gazilere sonsuz şükranlarını sunarak, şehit ve gazilerin kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Türkiye'nin Geleceği ve Hukuk Devleti İlkesi

Ülkemiz, terörün karanlığını geride bırakıp Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmaya devam edecek. Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla, yüksek standartlı demokrasi yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir. Kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına emin adımlarla yürüyüş sürecektir.

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