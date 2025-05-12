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Altun: Terörsüz Türkiye Yolunda Önemli Bir Aşama Geçildi

Fahrettin Altun, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirerek, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin güçlenerek ilerlediğini söyledi. Altun, şehitleri rahmetle andı ve devletin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 12:41, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 15:57
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur." dedi. Altun, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödediğini, sıkıntılar çektiğini ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit verdiğini vurguladı.

"Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz Şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Adımlar Hassas ve Şeffaf Bir Şekilde Atılacak

Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemlerin alınacağını, tüm adımların hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacağını belirten Fahrettin Altun, açıklamalarına şöyle devam etti:

  • "Kuşkusuz Terörsüz Türkiye süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir."
  • Güzel ülkemiz Türkiye'nin ve aziz Milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir.

Milletin Desteği ve Siyasi İrade

Aziz Milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta göstermektedir.

Terörsüz Türkiye Yürüyüşü

Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, Millet ve Devlet el ele yürüdüğümüz Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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